Политика

13:21 31.05.2020

Зеленский пожелал Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки

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Зеленский пожелал Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Киев со 1538-летием, а Кривой Рог с 245-летием, назвав оба города родными для себя.

"В эти выходные отмечают свои дни рождения два моих родных города. Первому исполняется 1538. Второе - немного моложе. Ему 245. Это Киев и Кривой Рог. Можно ли их сравнивать? Нет. Это все равно, что выбирать, кого ты любишь больше - маму или папу. В Кривом Роге я родился, а в Киеве окончательно стал именно тем, кем я есть. Кривой Рог подарил первых друзей и первую любовь. И все мы вместе оказались в Киеве, который сделал и дружбу, и любовь только крепче. В Кривом Роге родилась моя дочь. В Киеве родился мой сын. В Киеве – самый душистый кофе. В Кривом – вкусный мамин борщ", - написал он в воскресенье на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что в Кривом Роге он дал обет верности своей жене, а в Киеве присягнул на верность украинскому народу. "В обоих случаях я стремился сделать людей счастливыми. И не имеет значения – это один человек или многомиллионная страна. Главное – быть верным своим клятвам каждый день и каждый миг", - подчеркнул он.

Президент пожелал Киеву и Кривому Рогу всегда быть здоровыми во всех смыслах этого слова: "Быть здоровыми в вопросах комфорта, безопасности, уюта и досуга. Иметь крепкий иммунитет от "вируса плохих дорог", держать дистанцию от заторов и хаотичной застройки. Регулярно получать витаминный заряд от ивентов, концертов, соревнований и масштабных инвестиций. Полной грудью дышать чистым воздухом. Быть, жить и цвести еще не одну тысячу лет!"

Теги: #киев #зеленский #поздравления #кривой_рог
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