Политика

15:44 29.05.2020

Зеленский пригласил президента Туркменистана посетить Украину

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Зеленский пригласил президента Туркменистана посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Туркменистана в Украине Тойлы Атаева и выразил убеждение, что обе стороны будут осуществлять действенные шаги для дальнейшего развития украино-туркменского взаимовыгодного сотрудничества.

"Собеседники отметили заинтересованность Украины и Туркменистана в интенсификации политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Отдельное внимание было уделено укреплению кооперации в строительной отрасли", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Зеленский выразил надежду, что распространение COVID-19 не помешает планам по активизации двустороннего диалога, и передал приглашение президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову посетить Украину с визитом.

Теги: #туркменистан #зеленский
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