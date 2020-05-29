Политика

13:14 29.05.2020

Оснований для отмены санкций против РФ нет, и никто из ключевых партнеров не говорит об их ослаблении – Макеев

2 мин читать
Оснований для отмены санкций против РФ нет, и никто из ключевых партнеров не говорит об их ослаблении – Макеев

РФ не предприняла никаких действий, которых требовали от нее международные партнеры Украины после оккупации Крыма и Донбасса, а также вооруженной агрессии против Украины, поэтому оснований для отмены санкций против РФ нет, заявил специальный представитель министра иностранных дел Украины по вопросам санкционнной политики Алексей Макеев.

"ЕС, наши североамериканские партнеры абсолютно осознают, что после введения санкций против России за вооруженную агрессию против Украины, после оккупации Крыма и Донбасса Россия не сделала ничего из того, что ожидали наши партнеры, и потому оснований для отмены санкций нет. Об этом, кстати, несколько дней назад абсолютно четко заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, и такие настроения в наших ключевых государствах-межуднародных партнерах", - сказал Макеев в эфире телеканала "Украина 24".

Он заверил, что ослабление санкций возможно только тогда, когда РФ прекратит ту деятельность, которая стала причиной введения против нее санкций, и именно откровенный диалог с партнерами и даже с теми, которые сомневаются относительно санкций против РФ, будет его задачей и задачей всех украинских дипломатов в странах мира.

Также спецпредставитель отметил, что будет работать над достижением совместимости санкционных решений Украины и ее международных партнеров, в частности ЕС.

"Ввиду того, что соглашением об ассоциации с ЕС предусмотрена постепенная конвергенция, то есть сближение внешней политики Украины и внешней политики ЕС, мы будем стремиться найти такие механизмы, которые позволяли бы Украине перебрать те решения, которые принимаются в ЕС, и имплементировать их в украинское законодательство. Закон Украины о санкциях прямо предусматривает, что решения Совета ЕС являются основанием для введения санкций, потому, да, мы будем дальше работать с нашими партнерами, чтобы достичь этой конвергенции, совместимости внешней политики и санкционных решений", - подчеркнул он.

Кроме того, Макеев добавил, что важным элементом взаимодействия с партнерами будет также введение санкций против лиц, которые связаны с системными нарушениями прав человека, особенно на оккупированных территориях: в оккупированном Крыму и на оккупированном Россией Донбассе.

Теги: #макеев #санкции_против_рф #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 29.05.2020
Берлин стремится к проведению саммита в "нормандском формате", но нужен прогресс по ряду пунктов - МИД ФРГ

Берлин стремится к проведению саммита в "нормандском формате", но нужен прогресс по ряду пунктов - МИД ФРГ

11:07 28.05.2020
Кулеба назначил Макеева специальным представителем по вопросам санкционной политики

Кулеба назначил Макеева специальным представителем по вопросам санкционной политики

18:08 25.05.2020
Африка будет в центре внимания Совета экспортеров и инвесторов при МИД - Кулеба

Африка будет в центре внимания Совета экспортеров и инвесторов при МИД - Кулеба

15:46 25.05.2020
Замглавы МИД Божок: Убежден, что в этом году нам удастся достичь положительных результатов в вопросе присоединения Украины к Программе усиленных возможностей НАТО

Замглавы МИД Божок: Убежден, что в этом году нам удастся достичь положительных результатов в вопросе присоединения Украины к Программе усиленных возможностей НАТО

14:05 25.05.2020
МИД и Минэкономики работают над внедрением в Украине практики офсетных схем в реализации военно-технического сотрудничества – Божок

МИД и Минэкономики работают над внедрением в Украине практики офсетных схем в реализации военно-технического сотрудничества – Божок

13:47 25.05.2020
Украинские производители продукции военного назначения и двойного использования смогут экспортировать ее за границу без госпосредника

Украинские производители продукции военного назначения и двойного использования смогут экспортировать ее за границу без госпосредника

14:08 23.05.2020
Среди жертв авиакатастрофы в Пакистане нет украинцев - МИД

Среди жертв авиакатастрофы в Пакистане нет украинцев - МИД

12:47 23.05.2020
Украина призывает страны-участницы Договора об открытом небе приложить все усилия для решения ситуации, сложившейся вокруг выхода США из договора - МИД

Украина призывает страны-участницы Договора об открытом небе приложить все усилия для решения ситуации, сложившейся вокруг выхода США из договора - МИД

21:26 22.05.2020
Глава МИД Украины выступает за привлечение к ответственности организаторов и реализаторов кибератак

Глава МИД Украины выступает за привлечение к ответственности организаторов и реализаторов кибератак

20:45 22.05.2020
Замглавы МИД Украины обсудил с послом Болгарии вопрос обеспечения национальных прав украинских болгар в рамках проводимой в Украине админреформы

Замглавы МИД Украины обсудил с послом Болгарии вопрос обеспечения национальных прав украинских болгар в рамках проводимой в Украине админреформы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить, откуда у Деркача записи разговоров на президентском уровне - Пайфер

Берлин стремится к проведению саммита в "нормандском формате", но нужен прогресс по ряду пунктов - МИД ФРГ

"Голос" настаивает на увольнении Авакова и Клименко

Урегулирование отношений ЕС-РФ связано с уважением суверенитета Украины - Боррель

Посол Украины в Италии призвал итальянские СМИ объективно освещать ход дела нацгвардейца Маркива

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить, откуда у Деркача записи разговоров на президентском уровне - Пайфер

"Голос" настаивает на увольнении Авакова и Клименко

В "Батькивщине" призвали руководство правоохранительных органов к отчету о своей деятельности

Саммит G7 рассчитывают провести в Вашингтоне, его участники положительно относятся к этой идее

Урегулирование отношений ЕС-РФ связано с уважением суверенитета Украины - Боррель

Зеленский 27 мая уполномочил министра финансов на подписание соглашения о займе в $350 млн с МБРР

Посол Украины в Италии призвал итальянские СМИ объективно освещать ход дела нацгвардейца Маркива

Шмыгаль обсудил с послами G7 ситуацию с преодолением пандемии COVID-19 и реформы в Украине

МВД планирует автоматически передавать Минюсту информацию об админнарушениях, включая ПДД

Зеленский уполномочил Марченко подписать Конвенцию между Украиной и Испанией об избежании двойного налогообложения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА