Политика

13:50 27.05.2020

Спикер Рады не исключает внесения изменений в закон о языке

1 мин читать
Спикер Рады не исключает внесения изменений в закон о языке

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в закон о языке необходимо вносить изменения.

В интервью "Главкому", отвечая на вопрос надо ли менять закон о языке, Разумков сказал: "Думаю, да".

Он также отметил, что во фракции "Слуга народа" отношение к языковому закону "достаточно разнообразное".

"От слишком радикально настроенных на защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию… Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции…", - сказал Разумков.

Спикер считает, что в законе о языке, положения которого будут вступать в действие постепенно, есть позиции, которые будут в обществе восприниматься позитивно, а есть и те, к которым будет негативное отношение.

"И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как позитивно или негативно будут восприняты его слова относительно языке, а понимать – объединяет это украинское общество или нет", - подчеркнул Разумков.

Теги: #разумков #язык #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:56 27.05.2020
В КС поступило представление депутатов о неконституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

В КС поступило представление депутатов о неконституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

10:31 27.05.2020
ООН призвала Раду ускорить ратификацию Стамбульской конвенции

ООН призвала Раду ускорить ратификацию Стамбульской конвенции

16:50 25.05.2020
Разумков надеется на расширение сотрудничества между парламентами Украины и Швеции

Разумков надеется на расширение сотрудничества между парламентами Украины и Швеции

22:48 23.05.2020
Разумков призвал к максимально объективному расследованию обстоятельств смерти  нардепа Давиденко

Разумков призвал к максимально объективному расследованию обстоятельств смерти  нардепа Давиденко

17:06 22.05.2020
Короновирусом переболели 10-15 народных депутатов - Разумков

Короновирусом переболели 10-15 народных депутатов - Разумков

13:00 21.05.2020
Спикер Рады подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках и отправил его на подпись президенту

Спикер Рады подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках и отправил его на подпись президенту

15:49 20.05.2020
Зеленский считает, что в языковых квотах в СМИ есть логика, но важные детали были упущены

Зеленский считает, что в языковых квотах в СМИ есть логика, но важные детали были упущены

14:40 20.05.2020
Телеканал «Рада» начинает вещание на территориях с особым режимом вещания – в Донецкой, Луганской областях и в части Крыма

Телеканал «Рада» начинает вещание на территориях с особым режимом вещания – в Донецкой, Луганской областях и в части Крыма

14:07 20.05.2020
В "Слуге народа" инициируют создание парламентской ВСК по расследованию информации о якобы влиянии Байдена на Порошенко

В "Слуге народа" инициируют создание парламентской ВСК по расследованию информации о якобы влиянии Байдена на Порошенко

13:25 20.05.2020
Языковой вопрос в Украине в целом не стоит - Зеленский

Языковой вопрос в Украине в целом не стоит - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В КС поступило представление депутатов о неконституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской обладминистрации

Президент Словакии пригласила Зеленского посетить Братиславу

Приоритетом Украины является мирный путь урегулирования конфликта на Донбассе – годовая программа под эгидой комиссии Украина-НАТО

Семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического сотрудничества между странами

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской обладминистрации

В посольстве США подчеркивают важность сохранения независимости НСЗУ

Президент Словакии пригласила Зеленского посетить Братиславу

Приоритетом Украины является мирный путь урегулирования конфликта на Донбассе – годовая программа под эгидой комиссии Украина-НАТО

Семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического сотрудничества между странами

Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук

Зеленский утвердил национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год, направленную на реализацию закрепленного Конституцией курса Украины на членство в альянсе

Советник президента Латвии заверила замглавы ОП в неизменности поддержки территориальной целостности Украины и сохранении санкций против РФ

43,3% киевлян считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении, 35,4% - что неправильно развивается ситуация в Киеве – опрос "Социса"

За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА