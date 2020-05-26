Политика

19:29 26.05.2020

Советник президента Латвии заверила замглавы ОП в неизменности поддержки территориальной целостности Украины и сохранении санкций против РФ

1 мин читать
Советник президента Латвии заверила замглавы ОП в неизменности поддержки территориальной целостности Украины и сохранении санкций против РФ

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и советник президента Латвии по вопросам внешней политики Солвейга Силкална во время видеоконференции во вторник обменялись мнениями о ситуации с противодействием пандемии коронавируса в Украине и Латвии, уделив особое внимание мерам в целях обеспечения защиты и безопасности граждан.

"Был отмечен взаимный настрой на восстановление традиционно высокой динамики двустороннего политического диалога. Игорь Жовква и Сольвейга Силкална договорились продолжить организацию ряда двусторонних мероприятий, перенесенных из-за пандемии COVID-19, для проведения в текущем году. Прежде всего, это визит в Украину президента Латвии Егилса Левитса по приглашению Владимира Зеленского", - сообщает во вторник пресс-служба Офиса президента.

Силкална заверила в неизменности твердой позиции Латвии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и подчеркнула важность сохранения санкционного давления Европейского союза на РФ.

Жовква выразил благодарность за политическую поддержку, которую официальная Рига предоставляет Украине, в частности, в рамках международных организаций. Он также поблагодарил за весомую практическую помощь, прежде всего организацию медицинской реабилитации украинских военных в Латвии, и выразил надежду, что после завершения карантина соответствующая помощь будет продолжена.

Теги: #латвия #сотрудничество #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:38 26.05.2020
Семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического сотрудничества между странами

Семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического сотрудничества между странами

14:33 26.05.2020
Количество безработных в Украине за минувшую неделю выросло на 19,6 тыс. - Госслужба занятости

Количество безработных в Украине за минувшую неделю выросло на 19,6 тыс. - Госслужба занятости

08:56 26.05.2020
За минувшие сутки во Львовской области диагностированы 45 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки во Львовской области диагностированы 45 новых случаев коронавируса

08:42 26.05.2020
Шесть украинских университетов вошли в список лучших в мире по версии "QS World University Rankings-2020"

Шесть украинских университетов вошли в список лучших в мире по версии "QS World University Rankings-2020"

08:01 26.05.2020
На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов

На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов

07:25 26.05.2020
Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадал

Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадал

04:38 26.05.2020
В Черновицкой области лабораторно подтвердились еще 18 случаев заражения коронавирусом

В Черновицкой области лабораторно подтвердились еще 18 случаев заражения коронавирусом

03:01 26.05.2020
Подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко суд продлил арест до 24 июля

Подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко суд продлил арест до 24 июля

02:08 26.05.2020
Минздрав не манипулировал цифрами, показатели критериев для послабления карантина пересчитывались объективно

Минздрав не манипулировал цифрами, показатели критериев для послабления карантина пересчитывались объективно

02:03 26.05.2020
Международные организации не купили для Минздрава продукцию для противодействия Covid-19

Международные организации не купили для Минздрава продукцию для противодействия Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического сотрудничества между странами

Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук

Зеленский утвердил национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год, направленную на реализацию закрепленного Конституцией курса Украины на членство в альянсе

За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса"

Минреинтеграции начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук

Зеленский утвердил национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год, направленную на реализацию закрепленного Конституцией курса Украины на членство в альянсе

43,3% киевлян считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении, 35,4% - что неправильно развивается ситуация в Киеве – опрос "Социса"

За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса"

Минреинтеграции начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса

Тимошенко выступает за скорейшее введение в Украине обязательного медицинского страхования

Депутат Корявченков ("Юзик") задекларировал 627 тыс. грн дохода за 2019г и $100 тыс. наличных, внес 300 тыс. грн в избирательный фонд Зеленского

Ограничения на въезд в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних двух недель, начнут действовать раньше на два дня

Президент Европарламента призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении коронакризиса

Нацсовет обеспокоен невыполнением украинскими телеканалами действующих норм языкового законодательства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА