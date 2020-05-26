Советник президента Латвии заверила замглавы ОП в неизменности поддержки территориальной целостности Украины и сохранении санкций против РФ

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и советник президента Латвии по вопросам внешней политики Солвейга Силкална во время видеоконференции во вторник обменялись мнениями о ситуации с противодействием пандемии коронавируса в Украине и Латвии, уделив особое внимание мерам в целях обеспечения защиты и безопасности граждан.

"Был отмечен взаимный настрой на восстановление традиционно высокой динамики двустороннего политического диалога. Игорь Жовква и Сольвейга Силкална договорились продолжить организацию ряда двусторонних мероприятий, перенесенных из-за пандемии COVID-19, для проведения в текущем году. Прежде всего, это визит в Украину президента Латвии Егилса Левитса по приглашению Владимира Зеленского", - сообщает во вторник пресс-служба Офиса президента.

Силкална заверила в неизменности твердой позиции Латвии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и подчеркнула важность сохранения санкционного давления Европейского союза на РФ.

Жовква выразил благодарность за политическую поддержку, которую официальная Рига предоставляет Украине, в частности, в рамках международных организаций. Он также поблагодарил за весомую практическую помощь, прежде всего организацию медицинской реабилитации украинских военных в Латвии, и выразил надежду, что после завершения карантина соответствующая помощь будет продолжена.