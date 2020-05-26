Тимошенко выступает за скорейшее введение в Украине обязательного медицинского страхования

Обязательное медицинское страхование граждан - это путь, который поможет спасти украинскую отрасль здравоохранения, обеспечить людей качественной медицинской помощью, а врачей - достойными зарплатами, заявила председатель парламентской фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Нам не нужно "изобретать украинский велосипед", а взять за пример более 90% стран мира, в которых пользуются обязательной медицинской страховкой. Нужно организовать систему здравоохранения так, чтобы человек, который, возможно, и не заглядывает за кулисы и может даже не знать, что и на каком звене происходит, мог прийти и получить полный спектр медицинской помощи бесплатно", - сказала Тимошенко в понедельник вечером в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Она отметила, что депутаты фракции "Батькивщина" уже зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об обязательном медицинском страховании.

"Закон предусматривает, что частично страховку оплачивает работодатель, частично - наемный работник. Государство должно оплатить неотложную медицинскую помощь, должно оплатить страховки несовершеннолетним детям и неработающим людям, а также лечить за государственный счет особо тяжелые заболевания. В мире такие модели строятся по-разному, но самое главное - не должно быть того, что сейчас происходит в Украине", - подчеркнула политик.

Тимошенко выразила убеждение, что начинать вводить такую систему в Украину нужно немедленно.

"Сейчас и министр здравоохранения, и президент страны наконец сказали, что надо остановить действующую реформу, переосмыслить и найти тот путь, который для страны был бы подходящим. Хочу пожелать и министру, и президенту мужества, чтобы у них хватило силы и воли остановить ликвидацию украинской системы здравоохранения и вернуть всю систему к обязательному медицинскому страхованию", - сказала она.