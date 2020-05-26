Политика

11:40 26.05.2020

Тимошенко выступает за скорейшее введение в Украине обязательного медицинского страхования

2 мин читать
Тимошенко выступает за скорейшее введение в Украине обязательного медицинского страхования

Обязательное медицинское страхование граждан - это путь, который поможет спасти украинскую отрасль здравоохранения, обеспечить людей качественной медицинской помощью, а врачей - достойными зарплатами, заявила председатель парламентской фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Нам не нужно "изобретать украинский велосипед", а взять за пример более 90% стран мира, в которых пользуются обязательной медицинской страховкой. Нужно организовать систему здравоохранения так, чтобы человек, который, возможно, и не заглядывает за кулисы и может даже не знать, что и на каком звене происходит, мог прийти и получить полный спектр медицинской помощи бесплатно", - сказала Тимошенко в понедельник вечером в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Она отметила, что депутаты фракции "Батькивщина" уже зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об обязательном медицинском страховании.

"Закон предусматривает, что частично страховку оплачивает работодатель, частично - наемный работник. Государство должно оплатить неотложную медицинскую помощь, должно оплатить страховки несовершеннолетним детям и неработающим людям, а также лечить за государственный счет особо тяжелые заболевания. В мире такие модели строятся по-разному, но самое главное - не должно быть того, что сейчас происходит в Украине", - подчеркнула политик.

Тимошенко выразила убеждение, что начинать вводить такую систему в Украину нужно немедленно.

"Сейчас и министр здравоохранения, и президент страны наконец сказали, что надо остановить действующую реформу, переосмыслить и найти тот путь, который для страны был бы подходящим. Хочу пожелать и министру, и президенту мужества, чтобы у них хватило силы и воли остановить ликвидацию украинской системы здравоохранения и вернуть всю систему к обязательному медицинскому страхованию", - сказала она.

Теги: #тимошенко #медстрахование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:32 18.05.2020
Тимошенко: Нужно запустить общественный транспорт и дать людям возможность работать

Тимошенко: Нужно запустить общественный транспорт и дать людям возможность работать

13:14 13.05.2020
"Батькивщина" обратится в КС из-за закона о банках

"Батькивщина" обратится в КС из-за закона о банках

12:55 13.05.2020
Тимошенко потребовала отставки руководства Нацбанка после отчета в Раде

Тимошенко потребовала отставки руководства Нацбанка после отчета в Раде

23:29 11.05.2020
Тимошенко призывает немедленно начать вводить страховую медицину

Тимошенко призывает немедленно начать вводить страховую медицину

15:09 11.05.2020
Нью-йоркская юридическая фирма заплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны Тимошенко

Нью-йоркская юридическая фирма заплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны Тимошенко

17:28 10.05.2020
Тимошенко в День матери: Вспомните, позвоните, любите!

Тимошенко в День матери: Вспомните, позвоните, любите!

10:08 05.05.2020
Профильный комитет Рады инициирует законодательное закрепление системы страхования ответственности врачей

Профильный комитет Рады инициирует законодательное закрепление системы страхования ответственности врачей

09:43 05.05.2020
Профильный комитет Рады будет инициировать увеличение финансирования системы здравоохранения вдвое – на уровне 6% ВВП в 2021 году

Профильный комитет Рады будет инициировать увеличение финансирования системы здравоохранения вдвое – на уровне 6% ВВП в 2021 году

01:16 05.05.2020
Замглавы ОП: Нам тоже не нравится, когда "Эпицентр" нарушает закон, но полиция реагирует и они платят штрафы

Замглавы ОП: Нам тоже не нравится, когда "Эпицентр" нарушает закон, но полиция реагирует и они платят штрафы

15:00 04.05.2020
Тимошенко пояснила измения в своей декларации полученной из США компенсацией ущерба, причинённого политрепрессиями

Тимошенко пояснила измения в своей декларации полученной из США компенсацией ущерба, причинённого политрепрессиями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина успешно продвинется в присоединении к Программе усиленных возможностей НАТО в этом году, убежден замглавы МИД

МИД и Минэкономики работают над внедрением в Украине практики офсетных схем в реализации военно-технического сотрудничества – Божок

И. о министров образовании, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить эти ведомства - Шмыгаль

Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок

Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат Корявченков ("Юзик") задекларировал 627 тыс. грн дохода за 2019г и $100 тыс. наличных, внес 300 тыс. грн в избирательный фонд Зеленского

Ограничения на въезд в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних двух недель, начнут действовать раньше на два дня

Президент Европарламента призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении коронакризиса

Нацсовет обеспокоен невыполнением украинскими телеканалами действующих норм языкового законодательства

Азия может занять доминирующие позиции в мире в 21-м веке - Боррель

В Раде пытаются провести абсолютно коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса - Саакашвили

Африка будет в центре внимания Совета экспортеров и инвесторов при МИД - Кулеба

Разумков надеется на расширение сотрудничества между парламентами Украины и Швеции

Суд обязал Офис генпрокурора внести в ЕРДР сведения о госизмене депутатов фракции ОПЗЖ – нардеп Бобровская

Зеленский по случаю 80-летия Украинского Конгрессового комитета Америки поблагодарил организацию за отстаивание интересов Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА