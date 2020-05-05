Медицина

09:43 05.05.2020

Профильный комитет Рады будет инициировать увеличение финансирования системы здравоохранения вдвое – на уровне 6% ВВП в 2021 году

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Профильный комитет Рады будет инициировать увеличение финансирования системы здравоохранения вдвое – на уровне 6% ВВП в 2021 году

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования будет инициировать увеличение финансирование системы здравоохранения вдвое – на уровне 6% ВВП в бюджете 2021 года, сообщил глава комитета Михаил Радуцкий в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Первая ошибка реформы – недофинансирование. Такие страны, как Франция и Германия, тратят на систему здравоохранения около 10% ВВП. Польша в этом году потратила 5% и с каждым годом этот процент растет. ВВП Украины гораздо меньше, чем во Франции и Германии, и на порядок ниже, чем в Польше, однако мы тратим на систему здравоохранения только 3% ВВП. В условиях дефицита финансирования ни одна реформа не будет успешной", - сказал он.

При этом он добавил, что комитет по вопросам здоровья нации медпомощи и медстрахования настаивает на увеличении финансирования системы здравоохранения.

"Комитет по вопросам здоровья нации медпомощи и медстрахования настаивает на увеличении финансирования системы здравоохранения в два раза – до 6% ВВП. Процесс формирования бюджета 2021 года уже начался, и мы призываем правительство пересмотреть финансирование", - добавил он.

Теги: #радуцкий #рада #медстрахование #здравоохранение
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