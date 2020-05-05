Профильный комитет Рады инициирует законодательное закрепление системы страхования ответственности врачей

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования инициирует законодательное закрепление системы страхования ответственности врачей, сообщил глава комитета Михаил Радуцкий в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Увеличивая финансирование, мы должны одновременно повысить уровень ответственности медучреждений перед пациентом. По статистике, только 20% врачебных ошибок вызваны человеческим фактором, а 80% происходят из-за несовершенства медтехнологий и брака медоборудования. То есть, от ошибок важно защитить не только пациента, но и врача. Решить эту проблему поможет система страхования ответственности врачей. Во многих странах страхование профессиональной ответственности является обязательным. По мнению комитета, внедрение такой системы в Украине должно стать частью медреформы",- сказал он.