Президент Европарламента призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении коронакризиса

Президент Европарламента Дэвид Сассоли призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Правительства этих стран выразили альтернативу немецко-французской инициативе с экономического восстановления Евросоюза.

"Я апеллирую к их ответственности. Нет "экономных" стран и стран с бесплатными расходами. Скорее, есть страны, осознающие серьезность проблем, с которыми мы сталкиваемся, и те, которые этого не делают. Вот почему я прошу всех дожить до этого исторического момента. Все выигрывают от единого рынка ЕС, и страны, которые высказали возражения, являются одними из тех, которые выиграли больше всего. Я надеюсь, что все это ценят. Сейчас не время для жесткого мышления, а для реконструкции, в противном случае мы окажемся в Европе, движущейся с разными скоростями", - говорится в заявлении Сассоли, обнародованном на сайте Европарламента.