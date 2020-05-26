Политика

02:30 26.05.2020

Президент Европарламента призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении коронакризиса

1 мин читать
Президент Европарламента призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении коронакризиса

Президент Европарламента Дэвид Сассоли призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Правительства этих стран выразили альтернативу немецко-французской инициативе с экономического восстановления Евросоюза.

"Я апеллирую к их ответственности. Нет "экономных" стран и стран с бесплатными расходами. Скорее, есть страны, осознающие серьезность проблем, с которыми мы сталкиваемся, и те, которые этого не делают. Вот почему я прошу всех дожить до этого исторического момента. Все выигрывают от единого рынка ЕС, и страны, которые высказали возражения, являются одними из тех, которые выиграли больше всего. Я надеюсь, что все это ценят. Сейчас не время для жесткого мышления, а для реконструкции, в противном случае мы окажемся в Европе, движущейся с разными скоростями", - говорится в заявлении Сассоли, обнародованном на сайте Европарламента.

Теги: #заявление #европа #сассоли
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:48 20.05.2020
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream на решение о распространении норм ЕС на газопроводы из третьих стран

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream на решение о распространении норм ЕС на газопроводы из третьих стран

02:17 20.05.2020
Евросоюз не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования

Евросоюз не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования

19:22 19.05.2020
Страны юга Европы готовятся к туристическому сезону, несмотря на угрозу коронавируса - СМИ

Страны юга Европы готовятся к туристическому сезону, несмотря на угрозу коронавируса - СМИ

19:46 16.05.2020
Глава Нацбанка Украины Смолий намерен возглавлять центробанк до 2025 года

Глава Нацбанка Украины Смолий намерен возглавлять центробанк до 2025 года

21:48 14.05.2020
В ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью

В ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью

19:21 08.05.2020
Еврокомиссия рекомендовала сохранить ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня

Еврокомиссия рекомендовала сохранить ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня

16:37 07.05.2020
Ряд стран готовится к постепенному снятию введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений

Ряд стран готовится к постепенному снятию введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений

10:51 07.05.2020
Россия вышла на пятое место по числу заболевших, обогнав ФРГ и Францию

Россия вышла на пятое место по числу заболевших, обогнав ФРГ и Францию

20:11 04.05.2020
Донорская конференция для борьбы с коронавирусом собрала 7,4 млрд евро

Донорская конференция для борьбы с коронавирусом собрала 7,4 млрд евро

18:35 01.05.2020
Австрийские предприятия ожидают 802 украинских сезонных работника, по Финляндии речь идет о тысячах украинцев - Пристайко

Австрийские предприятия ожидают 802 украинских сезонных работника, по Финляндии речь идет о тысячах украинцев - Пристайко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина успешно продвинется в присоединении к Программе усиленных возможностей НАТО в этом году, убежден замглавы МИД

МИД и Минэкономики работают над внедрением в Украине практики офсетных схем в реализации военно-технического сотрудничества – Божок

И. о министров образовании, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить эти ведомства - Шмыгаль

Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок

Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацсовет обеспокоен невыполнением украинскими телеканалами действующих норм языкового законодательства

Азия может занять доминирующие позиции в мире в 21-м веке - Боррель

В Раде пытаются провести абсолютно коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса - Саакашвили

Африка будет в центре внимания Совета экспортеров и инвесторов при МИД - Кулеба

Разумков надеется на расширение сотрудничества между парламентами Украины и Швеции

Суд обязал Офис генпрокурора внести в ЕРДР сведения о госизмене депутатов фракции ОПЗЖ – нардеп Бобровская

Зеленский по случаю 80-летия Украинского Конгрессового комитета Америки поблагодарил организацию за отстаивание интересов Украины

МИД Грузии не назвал сроки возвращения посла в Киев, дальнейшие шаги зависят от действий Украины

Зеленский поздравил Нетаньяху с формированием правительства единства, Нетаньяху пригласил его в Израиль

Украина успешно продвинется в присоединении к Программе усиленных возможностей НАТО в этом году, убежден замглавы МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА