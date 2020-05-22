Минздрав будет призывать родителей не игнорировать вакцинацию против кори, столбняка и других болезней – Зеленский

Министерство здравоохранения будет призывать родителей не игнорировать вакцинацию своих детей против кори, столбняка и других болезней, несмотря на эпидемию коронавируса.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом Владимиру Зеленскому доложили, что прививки продолжали делать даже в условиях карантина, однако сейчас количество вакцинаций уменьшилась на 20%, что может привести к вспышкам этих болезней в ближайшем будущем.

"Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез – столь же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Надо объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас", - отметил Зеленский.