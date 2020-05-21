Более 65% региональных экспертов, общественников и журналистов не поддержали внесение кандидатуры Шмыгаля на пост премьера – "Деминициативы"

Внесение в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским кандидатуры Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины не поддерживает 66,3% региональных журналистов, экспертов и общественных деятелей, указано в отчете исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива.

Категорически против внесения кандидатуры Шмыгаля на пост главы Кабмина высказались 33,8% опрошенных, 32,5% скорее не поддерживают такое решение президента.

Скорее за такой шаг высказались 13%, полностью поддерживают действия Зеленского 5,2% респондентов. Затруднились ответить 15,6% опрошенных региональных журналистов, экспертов и общественников.

Опрос региональных журналистов и экспертов "Первый год президента Зеленского" проведен фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива с 8 по 15 мая 2020 года. Всего опрошено 77 журналистов, политических экспертов и общественных деятелей из разных регионов Украины.