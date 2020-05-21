Политика

12:55 21.05.2020

Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотвод - Кличко

1 мин читать
Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотвод - Кличко

Власти Киева не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотведение, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции в четверг.

"Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотвод. В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда в стране действуют ограничения, повышать цену на жизненно необходимую услугу - недопустимо. Я в этом убежден", - подчеркнул Кличко, комментируя заявление "Киевводоканала" о намерении повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% - с января 2021 года.

"Мы понимаем, что цена на услуги формируется по объективным расходам. В частности, стоимости электроэнергии, зарплаты персонала и других. Но мы должны учесть и платежеспособность людей, которая значительно снизилась из-за карантинных мероприятий. Поэтому городские власти не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотвод", - подчеркнул мэр.

Кличко также поблагодарил жителей столицы, которые демонстрируют высокую платежную дисциплину, и отметил, что уровень оплаты потребленной холодной воды в городе превышает 90%.

Теги: #киев #вода #тарифы #кличко #водоснабжение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:01 21.05.2020
Кличко: благодаря бесснежной зиме у Киева остались значительные запасы соли

Кличко: благодаря бесснежной зиме у Киева остались значительные запасы соли

12:45 21.05.2020
Кличко: с 23 мая в Киеве начнет работу наземный транспорт, магазины; с 25 мая – метрополитен; с 1 июня - детсады

Кличко: с 23 мая в Киеве начнет работу наземный транспорт, магазины; с 25 мая – метрополитен; с 1 июня - детсады

11:35 21.05.2020
Киевский метрополитен готов возобновить работу с 25 мая с соблюдением масочного режима и дистанции между пассажирами

Киевский метрополитен готов возобновить работу с 25 мая с соблюдением масочного режима и дистанции между пассажирами

15:47 20.05.2020
Кличко поручил провести публичную доппроверку предложений поставщиков Киеву 200 автобусов по лизингу

Кличко поручил провести публичную доппроверку предложений поставщиков Киеву 200 автобусов по лизингу

14:22 20.05.2020
В Киеве ведутся ремонтные работы на 13 мостах и путепроводах - Кличко

В Киеве ведутся ремонтные работы на 13 мостах и путепроводах - Кличко

14:21 20.05.2020
В Киеве за несоблюдение санитарных норм уже закрыли один продовольственный рынок и оштрафовали три ночных клуба – Кличко

В Киеве за несоблюдение санитарных норм уже закрыли один продовольственный рынок и оштрафовали три ночных клуба – Кличко

13:49 20.05.2020
Зеленский порекомендовал Кличко подключиться к вопросу "Укрбуда"

Зеленский порекомендовал Кличко подключиться к вопросу "Укрбуда"

12:43 20.05.2020
Коронавирус в Киеве за минувшие сутки подтвердили еще у 51 человека, два человека умерли – Кличко

Коронавирус в Киеве за минувшие сутки подтвердили еще у 51 человека, два человека умерли – Кличко

12:36 20.05.2020
Очаги заболевания коронавирусом зафиксировали еще в двух общежитиях Киева и в Центре социально-психологической реабилитации детей - Кличко

Очаги заболевания коронавирусом зафиксировали еще в двух общежитиях Киева и в Центре социально-психологической реабилитации детей - Кличко

11:49 20.05.2020
Зеленский: Я буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа"

Зеленский: Я буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ ООС ОРДЛО МИД

Киев заявил, что комментарий МИД РФ ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе

БОЛГАРИЯ УКРАИНА АДМИНРЕФОРМА МИД

МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

ПОРОШЕНКО ПРОКУРАТУРА БАЙДЕН

Расследование о якобы влиянии Байдена на Порошенко является частью спецоперации Кремля - заявление пятого президента Украины

РФ ЗЕЛЕНСКИЙ ООС ДОНБАСС

Зеленский: на Донбассе есть российские военные, мы хорошо знаем, кто отдает команды и почему стреляют

ЗЕЛЕНСКИЙ ОМАН

Зеленский: поездку в Оман оплатила моя семья и я не летал туда как "Петр Инкогнито"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине появилась партия "За будущее" во главе с Палицей

С надбавками медикам в апреле не должно быть задержки – Зеленский

Спикер Рады подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках и отправил его на подпись президенту

Трампу грозит крупное поражение на выборах-2020 из-за вызванных пандемией экономических проблем - прогноз

Кабмин утвердил планы формирования территорий ОТГ в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Ровенской областях

Президент Украины и первая леди подарил лидерам стран мира украинские вышиванки

Киев заявил, что комментарий МИД РФ ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе

МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

Трамп не исключил проведения июньской встречи G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде

Расследование о якобы влиянии Байдена на Порошенко является частью спецоперации Кремля - заявление пятого президента Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА