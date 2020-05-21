Политика

09:23 21.05.2020

Киев заявил, что комментарий МИД РФ ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе

1 мин читать
Киев заявил, что комментарий МИД РФ ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе

Комментарий департамента информации и печати МИД РФ относительно годовщины вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию конфликта на востоке Украины, заявило Министерство иностранных дел Украины

"Комментарий департамента информации и печати МИД РФ по годовщине вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Украины в среду вечером.

Как отмечается, "такая позиция не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию".

В МИД РФ Украину обвиняют в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией.

"Факты свидетельствуют о том, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удержание украинских граждан", - подчеркнули в МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали РФ перейти к смене пропагандисткой риторики и конструктивному взаимодействию.

"Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", - подытожили в МИД.

Теги: #рф #оос #ордло #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:23 21.05.2020
Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое  украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое  украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

23:04 20.05.2020
На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий - штаб ООС

На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий - штаб ООС

21:13 20.05.2020
МИД 22 мая подаст в Международный морской трибунал меморандум против РФ – Енин

МИД 22 мая подаст в Международный морской трибунал меморандум против РФ – Енин

21:11 20.05.2020
МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

20:04 20.05.2020
Три частных дома в Красногоровке были повреждены на днях вследствие обстрела российскими наемниками – штаб ООС

Три частных дома в Красногоровке были повреждены на днях вследствие обстрела российскими наемниками – штаб ООС

18:11 20.05.2020
На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

17:18 20.05.2020
Зеленский: на Донбассе есть российские военные, мы хорошо знаем, кто отдает команды и почему стреляют

Зеленский: на Донбассе есть российские военные, мы хорошо знаем, кто отдает команды и почему стреляют

14:22 20.05.2020
В московские больницы ежедневно поступает около 1 тыс. тяжелобольных с коронавирусом

В московские больницы ежедневно поступает около 1 тыс. тяжелобольных с коронавирусом

12:09 20.05.2020
Зеленский: у нас очень сильная армия и если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем

Зеленский: у нас очень сильная армия и если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем

07:21 20.05.2020
Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

БОЛГАРИЯ УКРАИНА АДМИНРЕФОРМА МИД

МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

ПОРОШЕНКО ПРОКУРАТУРА БАЙДЕН

Расследование о якобы влиянии Байдена на Порошенко является частью спецоперации Кремля - заявление пятого президента Украины

РФ ЗЕЛЕНСКИЙ ООС ДОНБАСС

Зеленский: на Донбассе есть российские военные, мы хорошо знаем, кто отдает команды и почему стреляют

ЗЕЛЕНСКИЙ ОМАН

Зеленский: поездку в Оман оплатила моя семья и я не летал туда как "Петр Инкогнито"

КРЫМ ЗЕЛЕНСКИЙ

Пришел момент, когда площадок для обсуждения вопроса Крыма недостаточно - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Украины и первая леди подарил лидерам стран мира украинские вышиванки

Трамп не исключил проведения июньской встречи G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде

Расследование о якобы влиянии Байдена на Порошенко является частью спецоперации Кремля - заявление пятого президента Украины

Зеленский: Ермак и Шефир не формируют кадровую политику

Зеленский: поездку в Оман оплатила моя семья и я не летал туда как "Петр Инкогнито"

Пришел момент, когда площадок для обсуждения вопроса Крыма недостаточно - Зеленский

Зеленский считает, что в языковых квотах в СМИ есть логика, но важные детали были упущены

Кабмин согласовал смену главы Запорожской ОГА

Зеленский хотел бы подписать на встрече с Орбаном всеобъемлющий меморандум

После окончания эпидемии коронавируса будут сделаны выводы о работе глав ОГА - Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА