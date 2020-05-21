Киев заявил, что комментарий МИД РФ ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе

Комментарий департамента информации и печати МИД РФ относительно годовщины вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию конфликта на востоке Украины, заявило Министерство иностранных дел Украины

"Комментарий департамента информации и печати МИД РФ по годовщине вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Украины в среду вечером.

Как отмечается, "такая позиция не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию".

В МИД РФ Украину обвиняют в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией.

"Факты свидетельствуют о том, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удержание украинских граждан", - подчеркнули в МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали РФ перейти к смене пропагандисткой риторики и конструктивному взаимодействию.

"Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", - подытожили в МИД.