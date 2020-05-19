Политика

23:50 19.05.2020

Во всех 50 штатах США частично заработала экономика

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Во всех 50 штатах США частично заработала экономика

Все 50 американских штатов частично возобновили работу экономики, приостановленную из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник вице-президент США Майк Пенс.

"Я с гордостью хочу сообщить, что, по нашей информации на сегодняшний день, все 50 американских штатов частично возобновляют работу экономики", - сказал он в Белом доме на заседании членов администрации США.

Ранее сообщалось, что ряд штатов, в которых борьба против коронавируса уже принесла существенные успехи, начали процесс отмены ограничительных мер, введенных, чтобы затормозить распространение инфекции. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что предпочитает, чтобы такие решения принимали не в Белом доме, а сами губернаторы, учитывая обстановку в каждом штате.

Пенс в понедельник сообщал, что 48 из 50 штатов подготовили планы по поэтапному возобновлению работу экономики.

Теги: #сша #штаты #возобновление #экономика
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