Политика

15:49 19.05.2020

Зеленский поддерживает перезагрузку экономического направления внешней политики

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Зеленский поддерживает перезагрузку экономического направления внешней политики

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал перезагрузку экономического направления внешней политики Украины, которую инициировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, и этот процесс МИД начнет с перезапуска работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов.

По словам министра, именно тесное сотрудничество с украинскими экспортерами и иностранными инвесторами поможет украинским дипломатам на практике направлять свои усилия за рубежом на расширение необходимых возможностей и преодоление имеющихся препятствий.

"Сейчас лучшее время для осуществления экономических амбиций Украины. Для этого МИД запускает качественно обновленный блок торгово-инвестиционной дипломатии. Мы сосредоточимся на двух приоритетах: поддержке украинского экспорта в мире и привлечении инвестиций в Украину. Усилиями украинских дипломатов преодоление экономических последствий пандемии должна стать историей успеха Украины и всех украинцев. Вклад в укрепление экономической безопасности Украины станет одним из показателей эффективности работы дипломатов", - сказал на совещании во вторник Кулеба, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул, что украинский бизнес должен иметь возможности экспорта. "Хочу, чтобы не только крупные предприниматели выходили на международный рынок, но и чтобы такую возможность получил средний и малый бизнес, например, фермер с качественной продукцией или предприниматель с уникальным производством, чтобы они шли на экспорт и вырастали до крупных бизнесов, чтобы имели такую мотивацию", - указал он.

Во встрече об ускорении роста экспорта и привлечении инвестиций приняли участие также заместители руководителя Офиса президента Игорь Жовква и Юлия Ковалив, советник президента по вопросам экономики Олег Устенко и секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе.

Ковалив и Варшаломидзе представили готовые проекты иностранных инвестиций, которые находятся на финальной стадии согласования.

"Национальная безопасность, финансовая независимость, новые рабочие места и инновации – это главные направления, куда нам надо привлечь инвестиции", - отметил секретарь Нацинвестсовета.

Ковалив также представила проект закона о так называемых инвестиционных нянях, который нужно было доработать с учётом ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Теги: #инвестиции #зеленский #экономика
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