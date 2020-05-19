Политика

13:29 19.05.2020

"Голос" изо всех сил старается не повторить ошибок "Самопомочи" – нардеп Рудик

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В партии "Голос" признают, что их политическая сила во многом похожа на партию "Самопомич" и прикладывают все усилия для того, чтобы не повторить их ошибок, заявила народный депутат и руководитель партии "Голос" Кира Рудик.

"Мы стараемся изо всех сил сейчас не "наступить на те же грабли", на которые "наступала" "Самопомич" - именно поэтому мы общаемся с ними, они нам рассказывают нам о том, что и как они делали. Так, в некоторых моментах мы очень похожи: стараемся быть правильными и хорошими", - сказала Рудик в интервью "Интерфакс-Украина".

При этом, по ее словам, в "Голосе" знают, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы не повторить ошибки партии "Самопомич". "То, что сейчас нужно сделать по-другому, это, во-первых - не концентрироваться на конкретной персоналии, так как в "Самопомочи" это был мэр Львова Андрей Садовой, а показывать, что партия "Голос" - это большое количество профессиональных людей. Посмотрим, каким образом это нам удастся. Ну и следует искать поддержку не только на западной Украине, а, например, в городах вроде Харькова, Одессы", - добавила Рудик.


Полный текст интервью будет опубликован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #рудык #голос
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