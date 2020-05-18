Стефанчук инициирует проведение пленарного заседания, посвященного 30-летию принятия Декларации о независимости

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук инициирует проведение торжественного пленарного заседания, посвященного 30-летию принятия Декларации о независимости.

"16 июля 1990 года в этом здании на Грушевского, 5 (здании парламента – ИФ) был принят документ - Декларация о государственном суверенитете, и в этом году мы будем праздновать ее 30-летие... Я прошу поддержать идею провести торжественное заседание Верховной Рады, которое посвящено этому событию", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Первый вице-спикер предложил пригласить на заседание депутатов, которые участвовали в принятии Декларации.