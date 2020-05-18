Политика

12:12 18.05.2020

Стефанчук инициирует проведение пленарного заседания, посвященного 30-летию принятия Декларации о независимости

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Стефанчук инициирует проведение пленарного заседания, посвященного 30-летию принятия Декларации о независимости

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук инициирует проведение торжественного пленарного заседания, посвященного 30-летию принятия Декларации о независимости.

"16 июля 1990 года в этом здании на Грушевского, 5 (здании парламента – ИФ) был принят документ - Декларация о государственном суверенитете, и в этом году мы будем праздновать ее 30-летие... Я прошу поддержать идею провести торжественное заседание Верховной Рады, которое посвящено этому событию", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Первый вице-спикер предложил пригласить на заседание депутатов, которые участвовали в принятии Декларации.

Теги: #украина #независимость #стефанчук
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