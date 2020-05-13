Рада освободила физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых от уплаты ЕСВ

Верховная Рада в среду приняла во втором чтении и в целом закон о сборе и учете единого социального взноса (по устранению дискриминации по кругу плательщиков, законопроект №2166), который освобождает от уплаты ЕСВ физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и самозанятых в сфере науки, литературы, культуры и медицины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовал 321 народный депутат при необходимых 226 голосах.

"Законопроект ;2166 разработан для усовершенствования норм законодательства относительно начисления ЕСВ лицам, которые ведут независимую профессиональную деятельность, устранения дискриминации плательщиков ЕСВ и прекращения несправедливой уплаты ЕСВ самозанятыми лицами и ФЛП, если ими не был получен доход, и штрафных санкций за его неуплату", - пояснил автор законопроекта депутат Евгений Петруняк.

Как поясняется в сопроводительных документах к законопроекту, из-за законодательных коллизий некоторым категориям предпринимателей дважды начисляется ЕСВ, тогда как закон предлагает решить этот вопрос.

Помимо этого, обязанность уплаты ЕСВ пенсионерами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, является дискриминационныма, а установление обязанности уплачивать ЕСВ без получения дохода является непоследовательным в контексте законодательства об ЕСВ, полагают авторы законопроекта.