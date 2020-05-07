Политика

16:42 07.05.2020

Депутаты на внеочередном заседании Рады предлагают рассмотреть 26 вопросов – нардеп Кравчук

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Депутаты на внеочередном заседании Рады предлагают рассмотреть 26 вопросов – нардеп Кравчук

Народные депутаты предлагают на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады 13 мая рассмотреть 26 вопросов, сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Готовимся к следующему внеочередному заседанию Верховной Рады. Оно должно состояться в среду, 13 мая. Сбор подписей уже начат и сегодня уверена, что будет 150 подписей. Заседание будет достаточно насыщенным. В повестке дня 26 вопросов - от различных комитетов», - написала Кравчук в четверг в Фейсбуке в четверг.

По ее словам, депутаты планируют рассмотреть «многострадальный «банковский» законопроект.

Кравчук отметила, что законопроект усовершенствует ликвидационную процедуру банков, механизм возмещения убытков и защитит людей, их интересы и деньги, которые были вложены в банки.

Депутат напомнила, что после того, как Рада одобрила рассмотрение данного законопроекта по особой процедуре, депутаты должны подать правки, на которых настаивают.

«В эту пятницу профильный комитет сформирует финальную таблицу, которая будет в десятки раз меньше, чем оригинальная», - подчеркнула Кравчук.

Теги: #рада #повестка #заседание
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