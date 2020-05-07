Политика

13:18 07.05.2020

Украина сохранит в составе ТКГ представителей власти независимо от позиции России - Ермак

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Украина сохранит в составе ТКГ представителей власти независимо от позиции России - Ермак

Украина сохранит в составе минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) представителей правительства и парламента даже в случае, если Россия не примет аналогичное решение, сообщил журналистам в четверг руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Это наше суверенное право. Мы сделали первый шаг. Если ответных шагов не будет, будем работать в этом составе делегации", - сказал он.

"Мы считаем, что нам это нужно и наша позиция будет проактивной", - добавил Ермак, признав при этом, что этот шаг Украины "не является 100-процентной панацеей".

Он напомнил, что "российская делегация настаивает на том, чтобы некоторые решения определялись протоколом", отметив, что это невозможно реализовать без присутствия представителей власти с другой стороны.

"Украина будет проактивной стороной на этих переговорах. На следующем заседании в Минске украинской стороной будут представлены в качестве приглашенных представители территорий - перемещенные лица, те, кто вынужденно проживают не на Донбассе", - сказал руководитель Офиса президента.

По словам Ермака, возможность проведения в октябре 2020 года местных выборов на оккупированных территориях будет определяться исходя из того, созданы ли для этого все условия на начало избирательного процесса. Согласно украинскому законодательству, избирательный процесс на местных выборах начинается за 90 дней до даты их проведения.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий указ глава государства подписал 5 мая 2020 года. "Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма, который обеспечивает преемственность и незыблемость украинских позиций", - отмечается в сообщении.

В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Мережко (заместитель главы делегации).

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко будет представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин – представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам; заместитель министра обороны Украины Александр Полищук – представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов; народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова – представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Теги: #комиссия #ткг #ермак
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