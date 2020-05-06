Политика

13:40 06.05.2020

На выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней

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На выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней

Каждый избиратель, который придёт голосовать на местных выборах в объединённых территориальные громады, получит 5 бюллетеней, а в Киеве – два, заявил руководитель партии и первый зампред парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Если мы рассмотрим выборы в ОТГ, то там есть бюллетень в совет ОТГ - это первый бюллетень, второй - это глава ОТГ, третий бюллетень - это районный совет, четвертый бюллетень - это областной совет и пятый - это староста этого поселка. В Киеве будет проще - их будет два», - сказал Корниенко на брифинге в среду у здания Верховной Рады.

По его словам, для того, чтобы не запутать избирателей, бюллетени будут иметь разные цвета, ЦИК будет проводить разъяснительную работу с гражданами.

Корниенко уверен, что политические партии также смогут объяснить избирателям, в каком бюллетене за кого голосовать.

Теги: #отг #корниенко #выборы
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