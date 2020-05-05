Политика

18:14 05.05.2020

От перестановки переговорщиков в ТКГ Путин не меняется - нардеп Гончаренко

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От перестановки переговорщиков в ТКГ Путин не меняется - нардеп Гончаренко

Утверждение указом президента Украины Владимира Зеленского нового состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске ничего не изменит в переговорах, убежден народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Указ Владимира Зеленского, которым он почти полностью обновил состав делегации Украины на переговорах ТКГ в Минске, добавив в ее состав вице-премьера Резникова, заместителей министров и глав комитетов - это формализация идеи, которую вчера озвучил глава ОП Андрей Ермак. Односторонне инициируя такой шаг от Украины, он надеется дать "импульс" переговорам. Будет ли такой шаг эффективным и приведет к каким-то ощутимым результатам? Нет», - сказал Гончаренко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

Нардеп убеждён, что никаких подвижек на этом треке переговоров ожидать не стоит, поскольку главным переговорщиком в вопросе окончания войны на Донбассе остаётся лично президент РФ Владимир Путин.

«Ермак хочет подчеркнуть значимость переговоров, расширяя состав делегации и вводя нынешних представителей правительства и парламента. Хотя главой все равно остается (второй президент Украины – ИФ-У) Леонид Кучма, а главным "модератором" сам Андрей Ермак. Однако другие страны пока не подтвердили, соглашаются на такой шаг. Кроме того, Россию в ТКГ уже представляли политики с действующими должностями. Михаил Зурабов был послом России в Украине, а Борис Грызлов - постоянный член Совбеза РФ. Имело это какое-то значение что тогда, что сейчас? На самом деле, нет. Ведь главным переговорщиком от России остается Путин. Его Ермак поменять не может в любом случае. Как и его планов на захват Украины и нашу безусловную капитуляцию. Все другие варианты Путиным не рассматриваются», - добавил депутат.

Гончаренко считает, что на переговорах в Минске украинская делегация будет обсуждать вопросы особого статуса, местных выборов в ОРДЛО осенью 2020 года, что, по его словам, является капитуляцией.

«В то же время вызывает беспокойство, что в таком расширенном составе и еще и фрагментированном по блокам (гуманитарном, социально-экономическом, сфере безопасности, политической) будут проговариваться как раз детали "реинтеграции" ОРДЛО в Украину. С местными выборами уже осенью, особым статусом и другими опасными вещами. То есть, будут проговариваться детали нашей фактической капитуляции. От перестановки переговорщиков Путин не меняется», - подчеркнул политик.

Теги: #ткг #гончаренко #донбасс
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