Политика

17:05 05.05.2020

Переговоры в ТКГ по Донбассу теперь будут идти и под парламентским контролем – Третьякова

2 мин читать
Переговоры в ТКГ по Донбассу теперь будут идти и под парламентским контролем – Третьякова

Процесс переговоров в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе теперь будет идти и под парламентским контролем, отмечает глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, новый представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Галина Третьякова.

"Я работаю в комитете социальной политики и защиты прав ветеранов и, соответственно, многими вопросами, которые рассматриваются в гуманитарной группе ТКГ, я занималась и раньше. Поэтому я благодарна президенту за доверие и за то, что мы, наконец-то, сможем процесс этих переговоров вести под парламентским контролем. Там будут принимать участие еще двое моих коллег (по фракции "Слуга народа Андрей Костин и Александр Мережко – ИФ) и, более того, я думаю, что мы привлечем к этому процессу и других народных депутатов, даже из других фракций", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Третьякова отметила, что народные депутаты, в том числе, должны следить за тем, что происходит на переговорах в Минске, информировать украинское общество, следить, чтобы не были перейдены так называемые "красные линии".

"Конечно, в гуманитарную часть Минских переговоров входит и обмен пленными. Будем смотреть на списки, пытаться договориться. Будем пытаться дополнить какими-то новыми вещами. В том числе, чтобы наших пленных военных обменивали в достаточной, скажем так, квоте в тех обменах, которые происходят", - указала она.

Теги: #ткг #третьяковка #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:37 05.05.2020
Указ Зеленского о составе ТКГ напоминает попытку подыграть Кремлю в его намерениях отрезать временно оккупированные территории от Украины - Рахманин

Указ Зеленского о составе ТКГ напоминает попытку подыграть Кремлю в его намерениях отрезать временно оккупированные территории от Украины - Рахманин

17:07 05.05.2020
Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады в четверг

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады в четверг

17:01 05.05.2020
Ирина Геращенко расценивает изменения в составе ТКГ с украинской стороны продолжением легитимизации ОРДЛО

Ирина Геращенко расценивает изменения в составе ТКГ с украинской стороны продолжением легитимизации ОРДЛО

16:42 05.05.2020
Киеву следует учитывать и минимизировать определенные риски, возникшие в связи с утверждением нового состава делегации Украины в ТКГ – мнение

Киеву следует учитывать и минимизировать определенные риски, возникшие в связи с утверждением нового состава делегации Украины в ТКГ – мнение

15:34 05.05.2020
Внеочередное заседание ВР по инициативе оппозиции состоится в четверг

Внеочередное заседание ВР по инициативе оппозиции состоится в четверг

15:12 05.05.2020
Резников стал первым замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу, изменен состав делегации - указ

Резников стал первым замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу, изменен состав делегации - указ

14:44 05.05.2020
"Евросолидарность" инициирует внеочередное заседание Рады, депутаты намерены рассмотреть законопроект о страховании медиков

"Евросолидарность" инициирует внеочередное заседание Рады, депутаты намерены рассмотреть законопроект о страховании медиков

10:08 05.05.2020
Профильный комитет Рады инициирует законодательное закрепление системы страхования ответственности врачей

Профильный комитет Рады инициирует законодательное закрепление системы страхования ответственности врачей

10:02 05.05.2020
Профкомитет Рады инициирует изменения в законодательство, позволяющие Минздраву разработать протоколы лечения

Профкомитет Рады инициирует изменения в законодательство, позволяющие Минздраву разработать протоколы лечения

09:47 05.05.2020
Профильный комитет Рады инициирует изменения в закон о медгарантиях для сохранения финансирования медучреждений на уровне 2019г

Профильный комитет Рады инициирует изменения в закон о медгарантиях для сохранения финансирования медучреждений на уровне 2019г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

БОРРЕЛЛЬ ЕС ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КОРОНАВИРУС

Коронавирус не оправдывает наступления на права человека, демократию и верховенство права - Боррель

ТКГ ГОЛОС ДОНБАСС РАХМАНИН

Указ Зеленского о составе ТКГ напоминает попытку подыграть Кремлю в его намерениях отрезать временно оккупированные территории от Украины - Рахманин

РАЗУМКОВ РАДА ЗАСЕДАНИЕ

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады в четверг

ТКГ ГЕРАЩЕНКО ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ ОРДЛО

Ирина Геращенко расценивает изменения в составе ТКГ с украинской стороны продолжением легитимизации ОРДЛО

ОППОЗИЦИЯ РАДА ЗАСЕДАНИЕ

Внеочередное заседание ВР по инициативе оппозиции состоится в четверг

ПОСЛЕДНЕЕ

Коронавирус не оправдывает наступления на права человека, демократию и верховенство права - Боррель

Американские сенаторы запросили у Госдепа документы об увольнении Шокина

В медицину может вернуться принцип "деньги ходят за главврачом" – экс-замминистра Стефанишина

Супрун назвала инициируемые изменения медреформы "трусливым шагом в прошлое" и защитой политических интересов власти

Экспертная инициатива "25 октября" будет оценивать подготовку и проведения местных выборов в Украине

Во фракции "Голос" бьют тревогу по поводу вероятного возвращения старых методов финансирования медицины

Без украинцев экономический рост Польши был бы ниже - премьер Моравецкий

Администрация США предупредила о возможном, по ее мнению, вмешательстве РФ в президентские выборы 2020г

Администрация США предупредила о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2020 года

Замглавы ОП: Нам тоже не нравится, когда "Эпицентр" нарушает закон, но полиция реагирует и они платят штрафы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА