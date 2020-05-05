Политика

14:35 05.05.2020

Экспертная инициатива "25 октября" будет оценивать подготовку и проведения местных выборов в Украине

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Экспертная инициатива "25 октября" будет оценивать подготовку и проведения местных выборов в Украине

Неформальное объединение экспертной инициативы "25 октября" намерено давать оценку подготовке и ходу местных выборов в Украине, чтобы избиратели лучше разбирались в политических процессах и более осознано делали свой выбор, заявляют члены инициативы.

"Мы представляем инициативу "25 октября", ключевая идея которой объединить экспертов, имеющих большой практический и теоретический опыт в местных выборах, политических событиях. Мы считаем, что наша обязанность в условиях информационной блокады и определенных манипуляций, идущих от центральных СМИ, публично оценивать ход местных выборов, рассказывать гражданам, какие происходят перипетии… Будем показывать явные и скрытые конфликты и давать тот политический ландшафт, который существует на центральном и местном уровнях", - рассказал политический эксперт Центра "Эйдос" Виктор Таран, презентуя экспертную инициативу на онлайн-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, эксперты, поддержавшие инициативу, имеют разные политические взгляды, возможно, исповедуют разные идеологии, "но каждый из нас дорожит своим именем", что позволит "выдавать совместную экспертную позицию".

По словам политтехнолога, заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого, во всем мире правильно выстроенные коммуникации работают на граждан. "Когда граждане понимают власть, власть понимает граждан, они сотрудничают и выполняют свои функции. Наша главная цель создать нормальные правильные коммуникации", - отметил он.

Как рассказал политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк в "Инициативу "25 октября" вошли эксперты из областных центров, городов-"миллионников", разных регионов.

"Инициатива" - это скорее о принципах, чем о политических предпочтениях. Происходят вещи, о которых надо говорить честно и открыто, и, возможно, даже громко, о чем нет возможности говорить мэрам и местным руководителям. Например, о партизации местных выборов, когда по большому счету местные элиты загоняют в четыре политических бренда, не давая возможности их электорату сделать свой выбор", - сказал Давидюк.

Согласно действующему законодательству, местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

Теги: #эксперты #политика #выборы
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