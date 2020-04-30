Политика

17:25 30.04.2020

Разумков очень хорошо выполняет роль медиатора в парламенте - Потураев

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Разумков очень хорошо выполняет роль медиатора в парламенте - Потураев

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков очень хорошо справляется с ролью медиатора при переговорах с представителями всех фракций и групп парламента по спорным моментам, считает заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Переговоры ведутся на уровне парламента. Я считаю, что очень серьезной медиацией всегда занимается Дмитрий Разумков. Если он видит, что есть какие-то спорные вопросы, которые вызывают напряжение в зале, то его роль в переговорах очень большая: и Разумкова, и Стефанчука. Разумков вот эту функцию медиатора выполняет очень хорошо, в этом смысле он большой молодец; всегда собирает лидеров фракций, обсуждает с ними все, тратит на это много времени для того, чтобы в зале была не битва, а конструктивная работа, пусть и с оппонирование друг другу", - заявил Потураев в интервью "Интерфакс-Украина".

Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #потураев #разумков
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