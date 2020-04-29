Политика

17:58 29.04.2020

США накажут виновных в случае смерти от COVID-19 незаконно задержанных за рубежом американцев - Помпео

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США накажут виновных в случае смерти от COVID-19 незаконно задержанных за рубежом американцев - Помпео

 Страны, в которых кто-либо из несправедливо задержанных американцев скончается от последствий заражения коронавирусом COVID-19, понесут за это ответственность, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Если вы необоснованно задержали американцев во время этого периода (пандемии COVID-19 - ИФ), и они заразились и скончались из-за коронавируса, мы строго привлечем вас к ответственности", - заявил Помпео на брифинге в госдепе.

"Все несправедливо задержанные американцы немедленно должны быть освобождены", - добавил госсекретарь.

Теги: #помпео #сша #коронавирус
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