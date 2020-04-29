Политика

17:35 29.04.2020

Новый глава ГФС Любченко попадает под люстрацию – нардеп из "Голоса"

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Новый глава ГФС Любченко попадает под люстрацию – нардеп из "Голоса"

Глава Государственной фискальной службы Алексей Любченко подпадает под люстрацию, заявляет народный депутат из фракции "Голос" Юлия Клименко.

"Только что назначенный глава ГФС Алексей Любченко подпадает под люстрацию в соответствии с 3-ей частью первой статьи закона "Об очищении власти", - сказала Клименко, комментируя назначения Любченко в среду.

Как сообщает пресс-служба "Голоса", Клименко напомнила, что закон распространяется на лиц, которые занимали совокупно не менее одного года должность (должности) в период с 25 февраля 2010г по 22 февраля 2014 года.

Любченко был заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины с 9 сентября 2009 года до 16 июня 20011 года.

По словам депутата, таким образом, Любченко занимал эту должность "более одного года в период с 25.02.10 до 22.02.14".

Как сообщалось, Кабинет министров в среду назначил Любченко главой государственной налоговой службы.

Теги: #люстрация #клименко #голос #любченко
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