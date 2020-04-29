Политика

14:37 29.04.2020

Из-за действующей налоговой политики более 2 млн предпринимателей могут пополнить ряды безработных – нардеп Южанина

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Из-за действующей налоговой политики более 2 млн предпринимателей могут пополнить ряды безработных – нардеп Южанина

Продолжение налогового давления на украинских предпринимателей увеличит количество безработных в стране, а часть бизнеса загонит в тень, утверждает народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина.

"Если законы о тотальной фискализации оставить как есть, то 2 миллиона 313 тысяч предпринимателей вскоре могут присоединиться к 74 тысячам безработных, ставших таковыми за время карантина", - написала Южанина на своей странице в Facebook.

Она сообщила о состоявшейся четвертой видеоконференции движения #SaveФОП со всеми областями, со многими мэрами городов, которые прежде всего просили парламент отменить норму, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций.

"Они не могут согласиться с тем, что на них никак не реагирует власть. Работать предприниматели продолжат, но уйдут в тень и перестанут платить налоги", - отметила депутат.

По словам Южаниной, власть на местах это уже чувствует, поскольку речь идет уже не только о 20% платежей в местные бюджеты, а о значительно больших потерях.

Южанина также рассказала, что сразу четыре мэра городов во время этой видеоконференции отметили, что отмена фискализации могла бы стать положительным маркером и дать надежду на возможность нормально работать.

"Лично я за то, чтобы вся деятельность, любого бизнеса - и малого, и совсем мелкого - происходила прозрачно, но нужно совместно с бизнесом разрабатывать варианты этой прозрачности", - отметила Южанина.

Кроме того, парламентарий подчеркнула, что подписание президентом закона об изменениях в Налоговый кодекс станет маркером для среднего и крупного бизнеса: "Как только законопроект будет подписан, они могут быстрыми шагами уйти в тень, как это уже сделают малые предприниматели", - отметила она.

Депутат также рассказала, что даже депутаты из монобольшинства высказывали замечания к ряду принятых законов, касающихся продолжения реформы таможенной сферы.

"Исполнительной ветви власти не хватает ключевого - понимания того, что произошли значительные изменения, которые вообще требуют пересмотра экономической политики. Поэтому изменения в таможенном направлении нужно корректировать и дать возможность монобольшинству исправить то, что понапринимали, чтобы не потерять управляемость в стране, а не только в определенных структурах", - считает Южанина.

Теги: #карантин #южанина #безработица #бизнес
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