ВСК Рады по расследованию нападений на активистов пригласила Венедиктову и Баканова на заседание в четверг

Временная следственная комиссия (ВСК), осуществляющая парламентский контроль над расследованием нападений на общественных активистов, ожидает на заседании в четверг Генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, сообщает заместитель главы комиссии Соломия Бобровская (фракция "Голос").

"Завтра наша ВСК соберется еще раз в стенах Рады… и мы ждем Генпрокурора и главу Службы безопасности, а также руководителей группы прокуроров по делам Екатерины Гандзюк и Сергея Стерненко", - цитирует Бобровскую пресс-служба "Голоса" в среду.

По словам народного депутата, Венедиктова не пришла на заседание комиссии в среду. "Сегодня на ВСК она не пришла, потому что, якобы, мы не можем обеспечить ей безопасность. Это народные депутаты должны делать?", - сказала Бобровская.

По ее словам, Офис генпрокурора избегает публичности по делам общественных активистов.

Бобровская также сообщила, что ВСК обратится с письмом к президенту Владимиру Зеленскому о необходимости скорейшей встречи с ним.

Как сообщалось, временная следственная комиссия Рады для осуществления парламентского контроля над расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в 2017-2018 годах была создана в декабре 2019 года.