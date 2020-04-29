Политика

14:13 29.04.2020

ВСК Рады по расследованию нападений на активистов пригласила Венедиктову и Баканова на заседание в четверг

1 мин читать
ВСК Рады по расследованию нападений на активистов пригласила Венедиктову и Баканова на заседание в четверг

Временная следственная комиссия (ВСК), осуществляющая парламентский контроль над расследованием нападений на общественных активистов, ожидает на заседании в четверг Генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, сообщает заместитель главы комиссии Соломия Бобровская (фракция "Голос").

"Завтра наша ВСК соберется еще раз в стенах Рады… и мы ждем Генпрокурора и главу Службы безопасности, а также руководителей группы прокуроров по делам Екатерины Гандзюк и Сергея Стерненко", - цитирует Бобровскую пресс-служба "Голоса" в среду.

По словам народного депутата, Венедиктова не пришла на заседание комиссии в среду. "Сегодня на ВСК она не пришла, потому что, якобы, мы не можем обеспечить ей безопасность. Это народные депутаты должны делать?", - сказала Бобровская.

По ее словам, Офис генпрокурора избегает публичности по делам общественных активистов.

Бобровская также сообщила, что ВСК обратится с письмом к президенту Владимиру Зеленскому о необходимости скорейшей встречи с ним.

Как сообщалось, временная следственная комиссия Рады для осуществления парламентского контроля над расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в 2017-2018 годах была создана в декабре 2019 года.

Теги: #рада #вск #нападения #активисты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:42 29.04.2020
Депутаты собрали 150 голосов для инициирования голосования банковского закона по спецпроцедуре – нардеп Кравчук

Депутаты собрали 150 голосов для инициирования голосования банковского закона по спецпроцедуре – нардеп Кравчук

10:20 29.04.2020
Официальный отказ секретаря финкомитета Рады Палицы подписать банковский законопроект отсутствует - глава комитета

Официальный отказ секретаря финкомитета Рады Палицы подписать банковский законопроект отсутствует - глава комитета

18:50 27.04.2020
В Раде зарегистрирован законопроект о снижении ставок акциза при ввозе б/у авто

В Раде зарегистрирован законопроект о снижении ставок акциза при ввозе б/у авто

17:49 27.04.2020
ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014- 2018гг выявила факты попыток манипуляции результатов следствия – Арахамия

ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014- 2018гг выявила факты попыток манипуляции результатов следствия – Арахамия

15:20 27.04.2020
Необходимый для программы МВФ банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух - глава финкомитета

Необходимый для программы МВФ банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух - глава финкомитета

14:20 27.04.2020
Рада готовится к проведению внеочередного заседания в четверг - замглавы фракции "Слуга народа"

Рада готовится к проведению внеочередного заседания в четверг - замглавы фракции "Слуга народа"

13:11 27.04.2020
Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект

Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект

12:41 27.04.2020
Экс-замгенпрокура Чумак о заключении ВСК о взрывах в Балаклее: не понимаю, зачем запутывать и так непростое расследование

Экс-замгенпрокура Чумак о заключении ВСК о взрывах в Балаклее: не понимаю, зачем запутывать и так непростое расследование

11:51 26.04.2020
Парламентская ВСК ставит под сомнение версию от беспилотниках, как причине взрывов на арсенале в Балаклее

Парламентская ВСК ставит под сомнение версию от беспилотниках, как причине взрывов на арсенале в Балаклее

18:29 24.04.2020
Ермак приветствует создание в Раде ВКС для проверки информации Уманского о коррупции на таможне и в налоговой

Ермак приветствует создание в Раде ВКС для проверки информации Уманского о коррупции на таможне и в налоговой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Депутаты настаивают на временном статусе назначенных во время карантина руководителей и продлении льгот для ФЛП — законопроект

Конференция "нормандского формата" в четверг обсудит итоги парижского саммита и COVID-19, сообщают в Берлине

Депутаты собрали 150 голосов для инициирования голосования банковского закона по спецпроцедуре – нардеп Кравчук

Милитаризация Черного и Азовского морей будет одним из приоритетов председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ - Кулеба

Президент Грузии считает недопустимой кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты настаивают на временном статусе назначенных во время карантина руководителей и продлении льгот для ФЛП — законопроект

Конференция "нормандского формата" в четверг обсудит итоги парижского саммита и COVID-19, сообщают в Берлине

Кабмин выделил из Фонда борьбы с коронавирусом 1,6 млрд грн на выплату помощи на детей для ФЛП - нардеп

Из-за действующей налоговой политики более 2 млн предпринимателей могут пополнить ряды безработных – нардеп Южанина

Милитаризация Черного и Азовского морей будет одним из приоритетов председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ - Кулеба

Президент Грузии считает недопустимой кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера Украины

В США зарегистрировано более 1 млн случаев Covid-19, так как американские тесты самые лучшие

Хилари Клинтон официально поддержала кандидатуру Байдена в президенты

В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая

В первых числах мая Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о выходе из карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА