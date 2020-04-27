Политика

15:55 27.04.2020

Макрон подтвердил Зеленскому намерение посетить Украину, они обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и вопросы двустороннего сотрудничества

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Макрон подтвердил Зеленскому намерение посетить Украину, они обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в понедельник обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса.

Глава украинского государства выразил солидарность Украины с Францией, которая сейчас находится в эпицентре пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрия" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе, во Францию", - отметил Зеленский.

Президент Украины и Франции согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности.

Стороны также отметили обоюдный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.

Зеленский напомнил Макрона о приглашении посетить Украину. "Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и как только этот визит станет возможным, - сказал он.

Макрона подтвердил свое намерение посетить Украину, отмечает пресс-служба украинского президента.

Теги: #зеленский #макрон
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