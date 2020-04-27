Зеленский и Макрон отметили важность продолжения переговоров для достижения мира на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в понедельник уделили отдельное внимание ситуации на востоке Украины и состоянию реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в Нормандском формате в декабре 2019 года.

Как сообщает в понедельник пресс-служба главы Украинского государства, президент Франции поздравил его с взаимным освобождением удерживаемых лиц 16 апреля 2020 года, в рамках которого в Украину вернулось 20 человек.

"Отмечена важность продолжения переговоров для достижения мира на Донбассе", - отмечается в сообщении.