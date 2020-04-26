Политика

13:28 26.04.2020

Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

1 мин читать
Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства, президент возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году.

"Чернобыльская катастрофа – это, без преувеличения, беда планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", - отметил Зеленский.

Присутствующие почтили память спасателей минутой молчания.

Теги: #шмыгаль #память #чаэс #зеленский #чернобыль #чернобыльская_зона
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:36 26.04.2020
Зеленский в воскресенье почтит память ликвидаторов аварии на ЧАЭС и осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне

Зеленский в воскресенье почтит память ликвидаторов аварии на ЧАЭС и осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне

11:14 26.04.2020
Зеленский: "Чернобыльская катастрофа – это бедствие планетарного масштаба"

Зеленский: "Чернобыльская катастрофа – это бедствие планетарного масштаба"

11:07 26.04.2020
Порошенко об аварии на ЧАЭС: "Катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду"

Порошенко об аварии на ЧАЭС: "Катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду"

10:44 26.04.2020
Украина прилагает максимум усилий для превращения зоны отчуждения в безопасную территорию - МИД

Украина прилагает максимум усилий для превращения зоны отчуждения в безопасную территорию - МИД

10:35 26.04.2020
Руководство Рады почтило память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

Руководство Рады почтило память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

07:39 26.04.2020
В Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить несколько очагов лесных пожаров

В Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить несколько очагов лесных пожаров

16:36 25.04.2020
В Украине запустят экспериментальный проект по оформлению статуса безработного через портал "Дия"

В Украине запустят экспериментальный проект по оформлению статуса безработного через портал "Дия"

12:43 25.04.2020
Руководство Рады примет участие в возложении цветов к памятному знаку ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

Руководство Рады примет участие в возложении цветов к памятному знаку ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

12:12 25.04.2020
Продолжается локализация лесных пожаров в шести лесничествах Чернобыльской зоны

Продолжается локализация лесных пожаров в шести лесничествах Чернобыльской зоны

11:57 25.04.2020
Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о предотвращении "законодательного спама

Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу Госналоговой Верланова

Разумков подписал законопроекты о предотвращении от "законодательного спама" и изменении в закон о местном самоуправлении

Саакашвили уверен в поддержке Зеленского, он будет готовиться к голосованию за его кандидатуру на пост вице-премьера 30 апреля

Виталий Федорив назначен главой Ивано-Франковской ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Дата проведения внеочередного заседание Рады пока неизвестна - Разумков

Трамп рассматривает возможность смены министра здравоохранения

Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене за дачу команды украинским судам пройти через Керченский пролив

Порошенко о языковом законе: Стратегический для Украины закон должен быть лишен любой конъюнктуры

Фракция "Голос" призвала правительство обеспечить врачей всем необходимым

Депутат Вениславский предлагает закрепить возможность вносить в отдельную статью или пункт законопроекта не более одного предложения или поправки

Проведение нового саммита "нормандской четверки" зависит от реализаций решений, принятых в декабре в Париже - Лавров

Лукашенко подтвердил проведение президентских выборов в Беларуси не позднее 30 августа

США выделили Грузии $64 млн для поддержки экономики и евроатлантической интеграции

Указ Трампа об ограничении иммиграции в США рассматривается в Белом доме как долгосрочная стратегия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА