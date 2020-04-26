Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства, президент возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году.

"Чернобыльская катастрофа – это, без преувеличения, беда планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", - отметил Зеленский.

Присутствующие почтили память спасателей минутой молчания.