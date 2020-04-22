Евросоюз поддерживал и поддеживает Украину - Боррель

Позиция Европейского союза по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна, заявляет в Брюсселе.

Такие заверения министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе дал Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время телефонного разговора, который состоялся во вторник, 21 апреля, накануне заседания Совета ЕС по вопросам иностранных де, на котором также будет рассмотрен украинский вопрос. Об этом в среду сообщает пресс-служба ЕС.

«Высокий представитель Боррель подчеркнул твердую поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины. Он приветствовал продолжающиеся усилия Украины в отношении проведения реформ, подчеркнув в этом отношении, в частности, важность банковского законодательства», - говорится в сообщении.

Он также отметил поддержку ЕС Украине в ответ на вспышку коронавируса, напомнив, что Украине выделено 190 миллионов евро на поддержку сектора здравоохранения и социально-экономического восстановления. В этом контексте собеседники подчеркнули важность противодействия дезинформации в вопросе пандемии.

«Они обсудили недавнее освобождение и обмен задержанными, связанных с конфликтом на востоке Украины, который состоялся 16 апреля, а также необходимость продолжения работы по выполнению Минских соглашений», - отмечается в пресс-релизе.

Боррель выразил надежду посетить Украину как только позволят условия.