Политика

16:39 20.04.2020

Видеоконференция Шмыгаля и Меркель была перенесена из-за изменений в графике

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Видеоконференция Шмыгаля и Меркель была перенесена из-за изменений в графике

Видеоконференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель была перенесена из-за изменений в графике.

"Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела", - сообщил Шмыгаль на своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что украинская сторона с пониманием отнеслась к переносу конференции.

"Во времена пандемии происходит разное. Договорились перенести встречу на удобное для обеих сторон время", - добавил он.

Теги: #шмыгаль #видеоконференция #меркель
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