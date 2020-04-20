Видеоконференция Шмыгаля и Меркель была перенесена из-за изменений в графике

Видеоконференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель была перенесена из-за изменений в графике.

"Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела", - сообщил Шмыгаль на своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что украинская сторона с пониманием отнеслась к переносу конференции.

"Во времена пандемии происходит разное. Договорились перенести встречу на удобное для обеих сторон время", - добавил он.