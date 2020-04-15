Политика

10:11 15.04.2020

Профильный комитет рекомендует Раде поддержать в целом изменения в регламент об особом механизме рассмотрения законопроектов во втором чтении – нардеп

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Профильный комитет рекомендует Раде поддержать в целом изменения в регламент об особом механизме рассмотрения законопроектов во втором чтении – нардеп

Регламентный комитет рекомендует парламенту принять во втором чтении и целом законопроект "О внесении изменений в Регламент Рады по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" (№1043), заявляет член комитета, один из авторов законопроекта Павел Фролов (фракция "Слуга народа").

"Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и целом", - сообщил Фролов агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, комитет учел его редакционную поправку о введении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

"Еще в августе-сентябре 2019 заложили механизмы противодействия поправочному спаму. Не ставили… законопроект 1043 для принятия его "в целом", надеясь на добрую волю депутатов. Но после 16000+ поправок к проекту о банках у всех лопнуло терпение. Для их рассмотрения по действующему Регламенту надо почти 2 года или 40% всей каденции Верховной Рады. И вот в четверг, 16 апреля в 13:00 будем его рассматривать", - написал Фролов в Фейсбуке.

Как сообщалось, законопроект "О внесении изменений в регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры" №1043 был зарегистрирован в Раде 28 августа 2019 года и принят в первом чтении 10 сентября прошлого года.

Законопроект, в частности, предусматривает, что один депутат не сможет регистрировать соответствующий проект постановления, как это предусмотрено регламентом сейчас. Это будет возможно по инициативе не менее 150 народных депутатов.

Кроме того, законопроект предлагает закрепить в регламенте Верховной Рады норму, согласно которой при рассмотрении проекта закона во втором чтении, чтобы перейти к обсуждению как поддержанных комитетом, так и отклоненных поправок, необходимо будет процедурное решение парламента – 150 голосов.

Согласно действующей процедуре, один народный депутат может настоять на рассмотрении поправки.

Согласно предлагаемым изменениям законопроект рассматривается по особой процедуре, если ко второму чтению количество поданных предложений и поправок к нему превышает в пять раз или более количество статей проекта первичного законодательного акта, но не менее 500 предложений/поправок.

Как сообщалось, ко второму чтению к законопроекту №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" народные депутаты подали 16 тыс. 335 правок, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

Теги: #регламент #рада #законопроекты
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