Политика

20:06 14.04.2020

Зеленский о ситуации в зоне ЧАЭС: никто не будет скрывать правду, радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы

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Зеленский о ситуации в зоне ЧАЭС: никто не будет скрывать правду, радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы

Президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан не поддаваться панике из-за произошедших пожаров в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, и заявил, что власть не будет скрывать от граждан правду, как это было в дни аварии на ЧАЭС в 1986 году.

"Ежедневно в течение последней недели глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям докладывает о ходе событий. Вчера преодолено шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. По состоянию на сейчас открытый огонь в Зоне отчуждения не наблюдается", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.

Зеленский призвал граждан не поддаваться панике. "Мы помним уроки 26 апреля 1986 года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируется. Радиационный фон в столице и Киевской области – в пределах нормы", - подчеркнул он.

Президент отметил, что в стабилизации ситуации поспособствовала погода, но призвал также не забывать о сотрудниках ГСЧС, которые десять дней боролись с огнём. Он напомнил, что к тушению пожара в зоне отчуждения были привлечены 1,5 тыс. наших спасателей и 110 единиц техники, в том числе, самолеты и вертолеты.

"Я искренне благодарю наших пожарных и спасателей за мужественное выполнение долга. Все дни они рискуют жизнью из-за бездумных действий отдельных лиц. Очень советую всем, кто еще не понял, почему нельзя жечь траву, посмотреть фотографии с места пожара. Увидеть утомленные лица пожарных, их окровавленные, обожженные руки. Я верю, что мы – умная и взрослая нация. Но если кто-то все еще думает жечь траву – знайте, что это может стоить вам 153 тыс. грн или даже лишения свободы", - указал он.

Зеленский также напомнил, что Национальная полиция Украины уже задержала лиц, которые спровоцировали возникновение пожара, и они понесут строгую ответственность за свои действия.

Теги: #президент #чаэс #ситуация
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