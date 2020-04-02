Украина одной из первых поддержала призыв ООН о глобальном прекращении огня и призывает начать подготовку плана привлечения инвестиций на Донбасс после деоккупации

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем отметил, что Украина была одной из первых стран, которая поддержала его призыв к немедленному глобальному прекращению огня на планете ради борьбы с коронавирусом.

"Президент призвал сторону ООН начать подготовку действенного плана мероприятий Организации Объединенных Наций по привлечению инвестиций для восстановления Донбасса после его деоккупации. Особое внимание было уделено теме освобождения незаконно удерживаемых украинцев на Донбассе, в Крыму и в России", - сообщает в четверг пресс-служба президента Украины по итогам их телефонного разговора.

Собеседники договорились о продолжении диалога, в частности о визите генерального секретаря ООН в Украине после стабилизации ситуации с пандемией.