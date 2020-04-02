Политика

18:09 02.04.2020

Глава Офиса президента Ермак должен пойти на политическую самоизоляцию – заявление "Голоса"

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Глава Офиса президента Ермак должен пойти на политическую самоизоляцию – заявление "Голоса"

Партия "Голос" призывает Андрея Ермака приостановить выполнение полномочий руководителя Офиса президента на время расследования дела, в котором якобы фигурирует его брат.

"Глава офиса должен пойти на политическую самоизоляцию до завершения прозрачного, честного, публичного расследования. Любой ответственный европейский политик сделал бы то же самое", - говорится в заявлении "Голоса", обнародованном на сайте партии в четверг.

По мнению заместителя руководителя партии "Голос", народного депутата из одноименной фракции Инны Совсун, увиденное на обнародованных записях "бесспорно, является основанием для расследования".

"Учитывая, какой является роль главы ОПУ в стране, продолжение его работы на должности является огромным риском. Ведь расследование можно использовать для давления на решения, от которых зависит судьба государства", - полагает Совсун.

Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

31 марта Лерос сообщил, что рассказал на допросе в НАБУ о том, откуда получил видеозаписи с участием человека, похожего на брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса.

Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

Теги: #ермак #голос
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