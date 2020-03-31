Политика

16:08 31.03.2020

Идея Консультационного совета в ТКГ будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, которые до сих пор продолжаются

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Идея Консультационного совета в ТКГ будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, которые до сих пор продолжаются

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что идея создания Консультационного совета в рамках ТКГ обсуждалась в формате телефонного разговора политических советников в Нормандском формате, и будет дальше рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, которые до сих пор продолжаются.

"Да, действительно, Координационный совет обсуждался в формате телефонного разговора политических советников в Нормандском формате. И, как было достигнуто решение в Минске, идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации до сих пор продолжаются", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нормандский_формат #ткг #ермак
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