Идея Консультационного совета в ТКГ будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, которые до сих пор продолжаются

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что идея создания Консультационного совета в рамках ТКГ обсуждалась в формате телефонного разговора политических советников в Нормандском формате, и будет дальше рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, которые до сих пор продолжаются.

"Да, действительно, Координационный совет обсуждался в формате телефонного разговора политических советников в Нормандском формате. И, как было достигнуто решение в Минске, идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации до сих пор продолжаются", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".