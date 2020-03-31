Глава ОП Ермак во вторник проведет онлайн-брифинг на Facebook

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник проведет онлайн-брифинг на Facebook-странице ОП.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Ермак будет отвечать на вопросы журналистов в течение 40 минут, с 15.00 до 15.40.

Задать ему вопрос можно в комментариях к сообщению на Facebook ОП с анонсом брифинга в течение следующих двух часов. Формат вопроса: название СМИ, вопрос.

"Онлайн-брифинг будет проходить максимально открыто и прозрачно. Все вопросы, на которые будет отвечать руководитель Офиса президента, будут транслироваться на экране во время брифинга", - отмечается в сообщении.