Политика

15:44 30.03.2020

В "Евросолидарности" назначение новых министров считают ответственностью монобольшинства и президента Зеленского

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В "Евросолидарности" назначение новых министров считают ответственностью монобольшинства и президента Зеленского

Фракция "Европейская солидарность" воздержалась от голосования по назначениям министров, поскольку считает, что за это ответственны исключительно президент Украины Владимир Зеленский и монобольшинство, заявил пятый президент Украины, член фракции Петр Порошенко.

"Мы проголосовали за отставку министра здравоохранения и министра финансов, и мы воздержались при назначении новых министров. Пока позиция такая, потому что у нас в условиях монобольшинства работает и министром здравоохранения и министром финансов президент Украины Зеленский. И мы уверены в том, что это их сфера ответственности, и мы не мешаем – мы не голосуем против, как это делали в августе и сентябре", - сказал Порошенко журналистам после внеочередных заседаний Верховной Рады в понедельник.

Теги: #зеленский #порошенко #евросолидарность
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