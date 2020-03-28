Политика

14:00 28.03.2020

Вооруженные Силы Украины придется привлечь к борьбе с распространением коронавируса в ближайшие недели, полагает Смешко

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Вооруженные Силы Украины придется привлечь к борьбе с распространением коронавируса в ближайшие недели, полагает Смешко

Украина должна готовиться привлечению военнослужащих Вооруженных сил к борьбе с распространением коронавируса уже в ближайшее время, считает экс-глава Службы безопасности Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко.

"Ведущие страны мира успешно используют вооруженные формирования для противодействия коронавирусу, привлекают, в том числе, и медицинские мощности армии. Стремительный рост количества больных в нашей стране свидетельствует о том, что ресурсы военных придется задействовать уже в течение следующих 1-2 недель", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой Смешко.

Смешко подчеркнул, что заболеваемость в Украине будет расти по экспоненциальной модели, для которой характерен мгновенный рост количества инфицированных.

"В результате носителями вируса станут в большинстве те люди, которые не выезжали за пределы Украины. Именно такой сценарий мы видим в Италии, Испании и Великобритании. Наша медицинская система не готова адекватно среагировать на такой вызов и даже всплеск волонтерства и благотворительности не спасет ситуацию. Единственный выход - уже сейчас планировать и готовиться к широкому привлечению ресурсов Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Службы безопасности Украины для противодействия коронавируса. Судя по динамике заболеваемости, это может произойти в течение 1-2 недель", - заявил он.

По словам Смешко, на сегодняшний день у действующей власти есть возможность усилить привлечение армии и других вооруженных формирований к борьбе с коронавирусом, а также обеспечить четкую координацию и эффективное управление всей инфраструктурой.

"Сейчас необходима немедленная инвентаризация всех имеющихся ресурсов ВСУ, Нацгвардии и СБУ, которые могут быть применены в противодействии эпидемии, особенно средств защиты, военно-полевых госпиталей и оборудование для них. Также необходимо проверить способность системы территориальной обороны к активации в рамках борьбы с коронавируса. Все это нужно осуществить буквально за несколько дней, ведь времени катастрофически мало", - убежден Смешко.

Теги: #всу #коронавирус #covid_19 #смешко
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