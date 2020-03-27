"Евросолидарность" будет конструктивно работать на внеочередной сессии Рады, но не даст завести Украину в дефолт – И.Геращенко

Фракция "Европейская Солидарность" готова принять участие во внеочередном заседании парламента и голосовать за законы, которые необходимы для спасения экономики и противодействия эпидемии коронавируса, но не позволит сделать ничего, чтобы Украину сейчас завели в дефолт, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

На своей странице в соцсети Facebook в пятницу Геращенко отметила, что изменения в госбюджет, предложенные правительством, неприемлемы, ведь они не дают достаточных компенсаторов для бизнеса, зато обрезают финансирование той же медицины, а также образования, культуры, инфраструктурных проектов.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию деньги нужно искать в других статьях расходов, как предложила наша фракция. Мы предложили 13,5млрд грн перераспределения бюджета. И забрать по строительству дорог, не по школам, не из больниц, не из культуры, а из силовых структур, которые просто превращают Украину в тоталитарное государство и занимаются расправой над оппозицией. Ну и из других лоббистских статей, где были заложены воровские схемы, мы предлагаем передать в поддержку украинского бизнеса и незащищенных граждан", - написала она.

Политик отметила, что правительство уже признало недополучение доходной части бюджета в 106млрд грн, поэтому планирует сократить расходы на 55млрд и втрое увеличить дефицит бюджета.

"Собственно, для этого им нужен кредит МВФ. Для получения кредита они хотят провести закон о рынке земли и закон о банках. Наша фракция готова поддержать закон о банках, только если оттуда будет изъята норма о компенсации бывшим владельцам Приватбанка. Это несправедливо, что на каждого украинском, которые сегодня страдают от экономического кризиса, будет возложена еще и выплата бывшим владельцам Приватбанка. Это несправедливо и мы этого поддерживать не будем. Это путь к дефолту Украины, а не к ее поддержке", - отметила Геращенко.

Что касается рынка земли, то сопредседатель "Евросолидарности" в очередной раз напомнила - фракция последовательно выступает за цивилизованный рынок земли и готова проголосовать, если будут учтены ее правки.

"Но еще раз подчеркиваю, что мы никогда не пойдем на дерибан государственной земли в подобных условиях. Тем более в условиях турборежима и карантина", - отметила Геращенко.

"Европейская солидарность" точно будет на внеочередной сессии - будь то в воскресенье, или это в понедельник, когда ее объявят. Мы будем конструктивны, мы готовы работать на страну. Но точно не дадим сделать ничего, чтобы Украину сейчас завели в дефолт, как об этом мечтают некоторые слуги и некоторые олигархи. Вот этого мы не позволим", - подчеркнула она.