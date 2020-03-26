Зеленский: у политиков и бизнесменов не будет особых условий в больницах, они будут лечиться в тех, что построили за 28 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не должно быть особых условий в больницах для политиков или бизнесменов и никаких VIP-палат.

"Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не совок и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК", - сказал он в обращении к украинцам в четверг.

Зеленский подчеркнул, что ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучше условий, чем у обычного украинца. "Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете как это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле", - отметил он.

По его словам, не будет никаких исключений и для первых лиц государства: президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады.

"А еще я настоятельно рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывание каких-то "шишек". Иначе будут санкции", - предупредил Зеленский.