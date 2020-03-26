Политика

17:25 26.03.2020

Зеленский поблагодарил Алиева, что азербайджанский бизнес продолжает работать в Украине в сложной ситуации

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Зеленский поблагодарил Алиева, что азербайджанский бизнес продолжает работать в Украине в сложной ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в ходе которого проинформировал его о мерах, предпринимаемых Украиной для противодействия распространению коронавируса и сохранения здоровья людей.

"Владимир Зеленский выразил Ильхаму Алиеву благодарность за содействие со стороны Азербайджана в вопросе эвакуации украинцев. Он также поблагодарил за то, что азербайджанские инвесторы и большой бизнес, несмотря на сложную ситуацию, продолжают свою деятельность в Украине и реализует важные проекты", - сообщает в четверг пресс-служба главы украинского государства.

Президенты договорились о дальнейшей координации усилий и помощи в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.

Теги: #алиев #зеленский
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