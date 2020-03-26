Зеленский поблагодарил Алиева, что азербайджанский бизнес продолжает работать в Украине в сложной ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в ходе которого проинформировал его о мерах, предпринимаемых Украиной для противодействия распространению коронавируса и сохранения здоровья людей.

"Владимир Зеленский выразил Ильхаму Алиеву благодарность за содействие со стороны Азербайджана в вопросе эвакуации украинцев. Он также поблагодарил за то, что азербайджанские инвесторы и большой бизнес, несмотря на сложную ситуацию, продолжают свою деятельность в Украине и реализует важные проекты", - сообщает в четверг пресс-служба главы украинского государства.

Президенты договорились о дальнейшей координации усилий и помощи в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.