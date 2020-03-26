Политика

14:25 26.03.2020

Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников

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Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников.

"Увидел новости о VIP-палатах. Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников. Учитывая это, обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Премьер подчеркнул, что никаких VIP-палат для чиновников быть не может.

"Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы", - добавил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #коронавирус
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