Порошенко предлагает Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медматериалов

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко предлагает премьер-министру Украины Денису Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медицинских материалов для борьбы с коронавирусом.

"Я сегодня обратился к премьер-министру, для того, чтобы был организован воздушный мост между Китаем и Украиной", - сказа Порошенко журналистам после заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в четверг.

По его словам, таким образом можно будет бесперебойно доставлять в Украину из Китая аппараты искусственной вентиляции легких, защитные костюмы, маски, и все необходимое для борьбы с коронавирусом.

Порошенко также сообщил, что согласительный совет поддержал его предложение о том, чтобы депутаты вошли в антикризисный штаб.

"Я внес предложение войти в антикризисный штаб… и под руководством премьер-министра, при участии главы Верховной Рады, представительства Офиса президента, руководителей или лидеров политических фракций и партий парламента этот антикризисный штаб будет нарабатывать не лоббистские проекты, которые хотели включить в эти законопроекты, а будет делать то, что защитит людей, и защитит страну", - сказал он.

Порошенко отметил, что срочно надо перераспределить средства госбюджета, чтобы обеспечить медицинские учреждения средствами защиты и медоборудованием, а также сотрудничать с международными финансовыми организациями для спасения экономики Украины.

"Первое, что надо – перераспределить средства бюджета, чтобы дать деньги Министерству здравоохранения… Вторая позиция – убрать какие-либо барьеры по поставкам оборудования и лекарств из-за границы, не только, и не столько, в рамках международной помощи, а для того, чтобы все, кто хочет сегодня помочь государству, имели возможность это сделать. Создать "зеленый коридор" на таможне, создать возможность для транспортировки грузов", - сказал он.

По его мнению, необходимо определить перечень и конкретные больницы, кто и в чем нуждается.

"Не только аппараты искусственной вентиляции легких, не только защитные костюмы, не только лекарства, а все, что необходимо. Посмотреть размещение, подготовиться к тому, что переоборудовать больницу в случае резкого увеличения количества больных, чтобы иметь возможность предоставить соответствующий, адекватный государственный ответ", - отметил Порошенко.

По его словам, необходимо также привлекать средства международных финансовых организаций.