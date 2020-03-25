Нардеп Поляков подал в суд иск о непредоставлении Ермаком декларации за 2019г - ОАСК

Окружной админсуд Киева (ОАСК) открыл производство по иску нардепа Антона Полякова, в котором он просит суд обязать Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) дать предписание президенту Украины Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования для выяснения причин непредоставления Андреем Ермаком, как кандидатом на должность главы Офиса президента, декларации за 2019 год.

"Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - сообщает в среду пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что иск Полякова адресован руководителю НАПК Александру Новикову.

"Среди других требований иска - признание такой бездеятельности главы НАПК – противоправной", - добавляют в пресс-службе.