"Голос" поддерживает проведение внеочередного заседания Рады - заявление

Фракция "Голос" в Верховной Раде поддерживает проведение внеочередного пленарного заседания украинского парламента на текущей неделе.

"Голос" поддерживает инициативу проведения внеочередной сессии Рады на этой неделе. Депутаты должны принять решения, необходимые для преодоления угроз эпидемии коронавируса и недопущения новой "минской измены", - говорится в заявлении фракции, распространенной ее пресс-службой в среду.

"Голос" требует внести в повестку дня внеочередного заседания вопросы защиты бизнеса, преодоления экономического кризиса и разблокировки взаимодействия с международными финансовыми институтами.

"Депутаты "Голоса" прекрасно понимают риск, с которым столкнутся депутаты. Но врачи, полицейские, продавцы продуктов, водители и другие профессии, которые обеспечивают жизнь страны, находятся еще в большей зоне риска. И наша задача их защитить уже сегодня", - говорится в заявлении.

"Голос" также настаивает на рассмотрении в Раде проекта постановления №3229, которое "четко и недвусмысленно осудит попытки власти сесть за один стол переговоров с приспешниками Кремля".

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял о подготовке внеочередного пленарного заседания парламента на этой неделе.