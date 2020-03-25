Политика

14:00 25.03.2020

Взаимосовместимость между Украиной и НАТО растет - Пристайко

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Взаимосовместимость между Украиной и НАТО растет - Пристайко

Сертификация украинского спецподразделения для участия в операциях Сил быстрого реагирования НАТО - это доказательство того, что взаимосовместимость между Украиной и НАТО растет, сообщил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

"Взаимосовместимость между Украиной и НАТО растет, как и уровень доверия. Яркое доказательство - сертификация украинского спецподразделения для участия в операциях Сил быстрого реагирования НАТО. И это только начало. Украина является надежным партнером Альянса в борьбе за мир и безопасность", - написал он в Twitter в среду.

Как сообщает Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, спецподразделение ВСУ прошло сертификацию на участие в операциях Сил быстрого реагирования НАТО (NRF) в 2019 году.

Силы реагирования НАТО - это мобильные военные соединения и подразделения, которые находятся в постоянной боевой готовности и состоят из сухопутных, воздушных и морских войск, сил национального назначения.

Отмечается, что в 2020 году подразделение украинских Сил специальных операций заступит на боевое дежурство в составе Сил реагирования НАТО. Впервые в истории была привлечена военная часть из страны, которая не является членом НАТО.

Подчеркивается, что целью Украины является, чтобы в 2021 году еще одно подразделение было готово выполнять задания в составе Сил реагирования НАТО.

Теги: #пристайко #нато #мид
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